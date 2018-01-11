Sahte altınla 25 ilde dolandırıcılık yapan şahıslar Uşak’ta yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, devriye görevi ifa ettikleri sırada Uşak Kuyumcular Çarşısı'nda dolaşan ve sürekli işyerlerine girip çıkan bir kadını şüphelenmeleri üzerine takibe aldı.

Kahramanmaraş'tan otostop çekerek geldiğini beyan eden ve devamında tutarsız ifadeler veren İ.S.(24), gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne sevk edildi. İfadesine başvurulan İ.S., araçla Ö.G.(29) isimli şahısla birlikte geldiklerini, sahte altınları satması için kendisine verdiğini ancak Uşak’ta altınları satamadığını belirtti. İ.S., yaklaşık 25 ilde kuyumculara sahte altın sattığını itiraf etti ve 2 adet sahte altın bilekliği teslim etti.

Ö.G'nin isimli şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda zanlının Afyonkarahisar ilinde olduğu tespit edildi. Geldidkleri araçla birlikte yakalanan Ö.G., Uşak'a getirildi. İ.S'nin dolandırıcılık, uyuşturucu madde bulundurma, kasten yaralama olmak üzere toplam 8 adet sabıkası olduğu tespit edildi. İki zanlı ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Seyedtaha Kermani

