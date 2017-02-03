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Sahte Başbakanlık genelgesine dikkat

Başbakanlık kaynakları, sosyal medyada yayılan genelgenin asılsız olduğunu açıkladı.

Sahte Başbakanlık genelgesine dikkat

03 Şubat 2017 23:43

Referandum öncesi vatandaşlar üzerinde algı yapmaya çalışan bazı gruplar sosyal medya üzerinde yalan genelge ile dikkat çekmeye çalışıyor. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından 2 Şubat 2017 tarihinde yayımlandığı iddia edilen 2006/18 sayılı sözde genelge, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. “Selamlaşma Kalıpları” konulu sahte genelgede, "Kamu kurum ve kuruluşlarında gerek kamu çalışanları arasında, gerekse kamu çalışanları ile hizmet alıcılar arasında 'Hayırlı işler’, 'Hayırlı günler’, 'Hayırlı cumalar', 'Hayırlı sabahlar’, 'Hayırlı akşamlar’, 'Hayırlı olsun’, 'Hayırlı dersler’ gibi selamlaşma ve iyi dilek kalıpları kullanılmamasına özen gösterilecektir" ifadeleri yer alıyor. Hayır sözcüğü ile başlayan gündelik selamlaşma şekillerinin 10 Mayıs 2017 tarihine kadar yasaklandığı belirtilen sahte genelgeye bazı vatandaşlar inanırken, bazıları ise sahte olduğunu dile getiriyor. 

Sosyal medyada yayınlanan sahte genelgenin aslının ise özürlüler için yayınlanan genelge olduğu öğrenildi. Başbakanlık kaynakları, sosyal medyada dolaşan sözde Başbakanlık genelgesinin tamamen asılsız olduğunu açıkladı.  

Taşkın Sarıca


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