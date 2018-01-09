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Sahte 'call center' ile binlerce lira dolandırdılar

Zonguldak’ta 'Call Center' operasyonunda gözaltına alınan ve sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4’ü kadın 9 kişiden 8'i tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sahte call center ile binlerce lira dolandırdılar

09 Ocak 2018 21:37
Sahte 'call center' ile binlerce lira dolandırdılar - Tıkla İzle

Dolandırıcılar call center üzerinden yaklaşık 40 kişiyi sağlık sigortası yapma veya yenileme vaadiyle kredi kartı bilgilerini alarak dolandırdı. Vatandaşları arayarak hayat sigortası yaptırdığına ve uzatmak için ödeme için son gün olduğuna ikna eden şebeke, hayat sigortasını uzatmak veya iptal etmek için ücret talep etti. İddialara göre iptal ücretinin ödenmemesi halinde icra yoluyla ödeme yapmaya mecbur bırakılacaklarını söyleyerek mağdurları kandırdı.

Şebeke üyelerinin sözlerine inanan vatandaşlar da kullanım tarihleri ve güvenlik kodları da dahil olmak üzere kredi kartlarına ait tüm bilgileri dolandırıcılara verdi. Bilgileri alan şebeke, vatandaşların kredi kartlarından çekim yaparak onlarca kişiyi binlerce lira dolandırdı.

8 kişi tutuklandı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Zonguldak, Balıkesir, İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan O.Y.B., D.Ö, E.K, M.Ş, Ç.A.K, D.D, M.B, B.K, ile A.B.B. sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemlerini adliyeye sevk edilmişti.
Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan E.K, M.Ş. Ç.A.K, D.D, M.B, B.K, D.Ö. ile O.Y.B. tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı cezaevine gönderilirken, A.B.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Barış Doğan
 

Etiketler: call center

 

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