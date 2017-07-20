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Sahte dolarla 5 yıldızlı tatil

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sahte dolar ile tatile gelen 35 yaşındaki Suriyeli Ahmed Saljin polis tarafından yakalandı.

Sahte dolarla 5 yıldızlı tatil

20 Temmuz 2017 17:20

Alınan bilgiye göre, Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir kişinin sahte dolar ile 5 yıldızlı otellerde tatil yaptığı ihbarını aldı. Polis, şüphelinin sahte Türk kimliği ile iki otelde kaldığını belirleyerek araştırma başlatıldı. Yapılan inceleme de şüphelinin Suriye asıllı Ahmed Saljin olduğu belirlendi. Şüphelinin Mersin’e otobüsle gittiği öğrenildi. Mersin polisi yaptığı takip sonucu Saljin’i bir otel de yakaladı. Marmaris İlçesi’ne getirilen Ahmed Saljin’in İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nde yapılan işlemleri ardından mahkemeye çıkartıldı.

Öte yandan,Suriyeli Saljin’in 20 gün önce Bodrum’da 5 yıldızlı iki otelde sahte dolar vererek kaldığı ardından Marmaris İlçesi’ne geldiği öğrenildi. Sahte Türk kimliği ile Turban Mevkii’nde 5 yıldızlı otele 1600 sahte dolar vererek tatil yapmaya başladı. Üç gün otelde kalan Suriyeli, ardından Siteler Mevkii’nde başka bir 5 yıldızlı otele giderek sahte 700 dolar vererek konaklamaya başladı. Otel görevlilerin şüphelendiğini fark eden Saljin Marmaris’ten ayrıldı. Verdiği ifadesinde üzerine atılan suçlamaları kabul eden Ahmed Saljin’in Bodrum, Marmaris ve Mersin’de yaptığı tatillerde yaklaşık sahte 20 bin dolar para harcadığı öğrenildi. 

Vural Efecik


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