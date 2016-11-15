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Sahte döviz ile telefon almak isterken yakalanan zanlı tutuklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sahte para ile telefon almak isterken yakalanan zanlı tutuklandı.


15 Kasım 2016 10:15

Olay, Hacı Halil mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde bulunan bir telefoncuda meydana gelmişti. İddiaya göre, mağazaya giren İlhan K. isimli bir şahıs üniversiteyi kazanan oğluna hediye telefon almak istemiş ve bin 900 TL değerinde bir telefon beğenmişti. Telefonu almakta karar veren zanlı ödemeyi Euro olarak yapacağını söylemiş, satış temsilcisinin kabul etmesi üzerine cüzdanından 600 Euro çıkartarak satış temsilcisine vermişti. Paraların sahte olduğu anlaşılınca da İlhan K. dükkandan uzaklaşmıştı. Yapılan ihbar üzerine Gebze Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlhan K.’yı Gebze Eski Çarşı’da bulunan başka bir telefon mağazasında alışveriş yapmak istersen yakalamış ve burada gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan zanlı İlhan K. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kaan Kızıl
KOCAELİ

Etiketler: Sahte döviz


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