Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin belirlenen adrese yaptığı baskında sahte Suriye ehliyet ve pasaportu basan iki Suriye vatandaşı H.O ve A.A çok sayıda sahte ehliyet ve pasaportla birlikte yakalandı. İş yerinde yapılan aramada sahte ehliyet ve pasaport yapımında kullanılan lastik,mühür, baskı ve kesme makinesi, bilgisayar, noter evrakları ve sahte ehliyet ve pasaport yapımında kullanılan diğer gereçler ele geçirildi. Suriyeli şüphelilerle birlikte hareket eden Türk vatandaşı Z.A. da yakalandı. Suriyeli şüpheliler sorgusunun ardından tutuklanıp cezaevine gönderilirken, onlara hareket eden Z.A ise serbest bırakıldı.

Burak Türker

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