Sahte estetik uzmanı kuaför, hırsızlık suçundan tutuklandı

Adana'da internet üzerinden kendisini 'estetik uzmanı' olarak tanıtıp silikon yaparak kadınların hayatını kabusa çeviren kuaför Soner Gülnaz (34), 2012 yılında bir marketten çaldığı 2 şişe alkolden dolayı hırsızlık suçundan yargılandığı mahkeme tarafından 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Teslim olmayarak firari yaşayan Gülnaz, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. İnsanların sağlıklarıyla oynayan Gülnaz, üzerine atılan suçlamaları kabul etmedi.

Marketten rakı çaldı

Kadın kuaförü Soner Gülnaz'a dudak estetiği yaptıran hemşire Merve Keleş (22) ve dudak dolgusu yaptıran Güllü Sel'in (32) hayatları kabusa döndü. Kendilerini bu hale getiren kuaför Soner Gülnaz'dan şikayetçi olan kadın eski sağlıklarına kavuşmak için tedavi altına alındı. Bu arada genç kadınların kendilerini bu hale getirdiklerini iddia ettikleri Soner Gülnaz, 2012 yılında bir marketten farklı zamanlarda alkol çalarken yakalandığı, açılan davada hırsızlık suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

Suç dosyası kabarık

Tutuksuz yargılandığı davada Yargıtay tarafından cezası onanan sahte estetiysen teslim olmak yerine firari yaşamaya başladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, tehdit ve hakaret', 'kasten yaralama', 'intihara teşebbüs', 'işyeri ve kurumda hırsızlık' gibi birçok suçtan kaydı bulunan Soner Gülnaz'ı Namık Kemal Mahallesi'nde yakaladı. Hükümlü Gülnaz adliyedeki işlemlerinin ardından Kürkçüler Ceza evine konuldu.

Bana yaptıklarından cezalandırılmalı

Çukurova Üniversite'sinde tedavisi devam eden Merve Keleş, "Başka bir suçtan ceza alması beni ilgilendirmez. Bana yaptıklarından dolayı yargılanmalı ve cezalandırılmalı" dedi. Hırsızlık suçundan cezaevine konulan Soner Gülnaz, Merve Keleş'in dudaklarına kalıcı dudak dolgusu enjekte ettiği suçlamalarını kabul etmediği öğrenildi.

Bu arada, hırsızlık uyuşturucu ticareti adam yaralama suçlarından 8 yıl ile 4 yıl arasında hapis cezası alan 8 kişide yakalanarak cezaevine gönderildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

