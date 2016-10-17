15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sonucu jandarma ekiplerince Ferizli ilçesinde yakalanan ve üzerinden sahte FBI kimliği çıkan F.A., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan bugün F.A. ile birlikte adliyeye sevk edilen astsubay Y.Ö. ve esnaf E.Ö. de çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

PKK operasyonu

Öte yandan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adapazarı'nda bir fotoğrafçıda terör örgütü PKK'nın materyallerini bastırmak isterken yakalanan İsmail K. ile Dilan K. isimli karı koca da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilal Bilir

SAKARYA