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Sahte içki imalathanesine baskın

Adana’da sahte içki üretilen ev inşaatı görünümlü bir imalathaneye düzenlenen operasyonda, satışa hazır 4 bin 200 şişe sahte içki ele geçirildi. Şüphe üzerine durdurulan bir araçta ise 300 şişe kaçak içki ele geçirildi.


09 Aralık 2016 14:21

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Dağlıoğlu Mahallesi’nde bulunan bir eve 1 aylık takip sonucu bugün operasyon düzenledi. Ev inşaatı görünümlü imalathaneye giren ekipler yaptıkları aramalarda satışa hazır 4 bin 200 şişe sahte içki ve içki yapımında kullanılan 5 bin adet çeşitli markalarda içki kapağı, 60 litre tank içerisinde doluma hazır içki, 600 litre saf alkol, bin 500 adet boş şişe, 50 bin adet çeşitli markalara ait şişe etiketi, 150 adet Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK) bandrolü ele geçirdi.

Öte yandan, gün içerisinde polis ekipleri rutin trafik kontrolü yaparken, şüphe üzerine D-400 Bulvarı üzerinde 07 AVS 05 plakalı bir araç durduruldu. Durdurulan araçta ise satışa hazır 300 şişe sahte içki ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Sahte içki imalathanesiyle ilgili olarak B.B. adlı kişinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. 

Umutcan İşledici

Etiketler: adana, sahte içki imalathanesi


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