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Sahte içki imalathanesine operasyon

İstanbul Zeytinburnu'da sahte içki imalathanesine düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte içki şişesi kapağı ele geçirilirken, gözaltına alınan 1'i yabancı 3 şüpheli ise tutuklandı. Operasyon anı ise kameraya yansıdı.


16 Şubat 2017 11:56

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'nda sahte içki ve sahte içki şişelerine kapak üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Sahte içki imalathanesi olarak belirlenen adresi bir süre takibe alan ekipler, ardından operasyon düzenledi.

16 bin kapak ele geçirildi

Operasyon kapsamında E.Y., M.Ü., M.Y., ile birlikte Pakistan uyruklu A.J. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 16 bin adet içki şişesi kapağı ve 3 adet kapak montaj makinesi ele geçirildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

Operasyon anı kamerada

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin adrese girerek arama yaptıkları görülüyor. Yapılan aramalarda sahte içki şişesi kapakları ele geçiriliyor.
El konulan sahte içki şişesi kapaklarının piyasa değerinin 100 bin lira olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ü., M.Y., ile birlikte Pakistan uyruklu A.J. tutuklanırken, E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Tugay Saday
 

Etiketler: operasyon, sahte içki


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