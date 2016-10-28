Mersin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde 3 kişinin bir evde sahte alkollü içki imal ederek piyasaya sürdüğünün bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, eve düzenledikleri operasyonda 591 adet satışa hazır sahte rakı, 430 adet etiketlenmiş boş şişe, 1 adet karışım hazırlamak için sanayi mikseri, 40 adet rakı etiketi, 390 litre etil alkol, bin 550 adet boş ambalaj kutusu, 1 adet 500 litrelik karışım tankı, 1 adet süzgeç olarak kullanılan kadın çorabı, 15 adet 19 litrelik kaynak suyu, 1 adet demir karışım tankı sehpası, 1 adet plastik hortum, 15 adet 30 litrelik boş bidon ile 1 adet nakliye minibüsü ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak 3 şahıs gözaltına alındı.