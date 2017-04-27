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Sahte içki satarak iki kişinin ölümüne neden olan zanlı tutuklandı

İzmir'de sahte içti satarak 2 kişinin ölümüne, 2 kişininde zehirlenmesine neden olan 69 yaşındaki Veysel G. ve 71 yaşındaki eşi Esma G. gözaltına alındı.

Sahte içki satarak iki kişinin ölümüne neden olan zanlı tutuklandı

27 Nisan 2017 07:31

Geçtiğimiz hafta Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişinin getirildiği ihbarını alan Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Hastaneye kaldırılan 4 kişiden Mehmet Taktakoğlu (67) ve Hasan Evren'in (57) hayatını kaybetmesi üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, sahte rakı sattığı iddia edilen Veysel G. ve eşi Esma G.'ü gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan Veysel G. ifadesinde, "Kimseyi öldürmek gibi bir niyetim yoktu, içmek için ürettiğim sahte içkileri talep eden kişilere de para kazanmak amacıyla sattım" dediği öğrenildi.

5 YILDIR SAHTE İÇKİ ALIYORLAR

Öte yandan, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Hüseyin Adıgüzel (63) bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edilirken, Mehmet Yakut'un (65) ise durumunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Taburcu olduktan sonra emniyette ifade veren Adıgüzel ifadesinde, 5 yıldır Veysel G.'ten sahte içki aldıklarını, Narlıdere Pazaryeri'nde arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra fenalaştığını belirtti

''ANASONUNU BİRAZ FAZLA KOYMUŞ OLABİLİRİM, BOL SUYLA İÇİN''

Olay günü Veysel G.'ü arkadaşlardan birinin telefonuyla arayarak "Bu içki biraz sert" dediğini belirten Adıgüzel, Veysel G.'ün ise "Anasonunu biraz fazla koymuş olabilirim, bol suyla için" tavsiyesinde bulunduğunu iddia etti. Ayrıca Veysel G.'ün, bağ evinde ürettiği sahte içkileri sipariş üzerine motosikletle dağıttığı ve ölen kişilerden birinin telefonundaki son arama kaydında ise ''Veysel rakı'' şeklinde kayıtlı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veysel G., 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi Esma G. ise serbest bırakıldı. 

Halil İbrahim Karabıyık
 

Etiketler: İzmir, sahte içki


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