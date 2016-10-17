İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine araştırma başlattı. Yapılan detaylı incelemede, jandarma ekipleri, Bornova Gökdere Mahallesi’nde faaliyet gösteren 4 işletmenin sağlıksız koşullarda sahte alkol ürettiğini belirledi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, işletmeciliğini İ.K., A.B., A.B., Ü.K. ve M.K.’nın yaptığı 4 ayrı iş yerine baskın düzenledi. Satışa hazır hale getirilmiş piyasa değeri 76 bin lira olan 7 bin 600 litre kaçak el yapımı şarap, 4 buçuk litre kaçak ele yapımı rakı, içki yapımında kullanılan bir adet üzüm sıkma makinesi ve bir pompa iş yerlerinin depolarında ele geçirildi. Depolarda kümes hayvanlarının yanında ele geçirilen alkoller dikkat çekti. İşletme sahipleri hakkında yasal işlemler başlatıldı.