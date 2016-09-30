Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir genelinde kaçak-sahte içki ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Karşıyaka'da bir depoda sahte içki olduğunu tespit etti. Geçtiğimiz Pazar günü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri depoya baskın yaptı. Depoda ve depo önünde park halinde duran araçta yapılan aramada bin 75 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirilirken A.Ş. (54) ve M.A. (27) isimli şahıslar yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.Ş. ve M.A., Cumhuriyet Savcılığından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayda ele geçirilen sahte içkilerin piyasa değeri yaklaşık 43 bin lira olduğu bildirildi.