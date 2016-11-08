Diğer
Kategoriler

Sahte implant tehlike saçıyor

Diş sağlığı konusunda çığır açan implant tedavisi, son yıllarda en çok tercih edilen tedavi yöntemi olarak öne çıkıyor. Ancak kalitesiz ve patentsiz üretilmiş ucuz implant tehlikesi konusunda uzmanlar uyarıyor.

Sahte implant tehlike saçıyor

08 Kasım 2016 09:48

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Behçet Erol konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Erol, kopya ürün olarak elde edilmiş implantın insan sağlığını ciddi boyutlarda tehdit ettiğini vurgulayarak “Farklı bir merkezde uygulanan dental implant tedavisi sonucu oluştuğu ileri sürülen komplikasyon ve yaşanan olayla ilgili olarak, tıbbi ve bilimsel niteliklere uygun olmayan ve insan sağlığını tehdit edici kayıt dışı implantların kullanıldığı haberlerini üzülerek de olsa görsel medyadan izledik ve öğrendik. İnsan sağlığını her türlü çıkarın üstünde tutan ve Hipokratik Tıp etiği değerleriyle yetişen, meslek yaşamında bu kuralları kendilerine ilke edinen hekimlerin, söz konusu uygulama ile uzaktan yakından ilgileri olmadığı ve olamayacağı kanısındayız” dedi. Prof. Dr. Erol ayrıca, kendilerinin hastalara uyguladıkları dental implant ya da benzer diğer tıbbi materyallerin dünya genelinde insan sağlığına uygunluğu tescillenmiş, bilimsel çalışmalarla geçerliliği kanıtlanmış, uluslararası kuruluşlarca kabul görmüş nitelik ve özelliklerde olduğunun altını çizdi.

"En az 5 yıllık firma olma zorunluluğu var”
İAÜ Diş Hekimliği Fakültesi "Implant Komisyonu" tarafından belirlenmiş bir takım bilimsel ve yasal kriterler bulunduğunu belirten Prof. Dr. Behçet Erol şunları söyledi: “Kullanılacak implant markasının en az 5 yıllık klinik takip sonuçları ve bilimsel desteğinin olması, gerekir. Ayrıca üretici firma ve Türkiye’deki distribütör firmanın da en az 5 yıllık firma olma zorunluluğu bulunuyor. Yine implant markasının T.C Sağlık Bakanlığı onaylı olması, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) belgesi, Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi, FDA ( Food and Drug Adminstartion) Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi Belgesi, İSO (International Organization for Standardization) Uluslararası Standartlar Teşkilatı Belgesi, CE (Conformite European) Avrupa Ülkeleri Uygunluk Belgesi’nin olması gibi kriterlere sahip olmalıdır.” Takdir edileceği üzere, yukarıda aranan tüm bu standartlara karşın, tıbbi ve cerrahi uygulamalardan elde edilecek başarıda kullanılan biyomateryal, implant ya da ilacın öngörülen yapısal nitelik ve özellikleri taşımış olması tek başına yeterli bir faktör değildir. İnsan sağlığında kullanılan tıbbi materyallerde olmazsa olmaz koşul olan bu uygun yapısal özellikler ve aranan bilimsel kriterlerin dışında, tedaviyi gerçekleştiren hekimin uygulama alanındaki uzmanlığı, klinik deneyim ve birikimleri, uygun endikasyon, temel cerrahi prensiplere uyum hassasiyetleri, hastaya bağlı birçok faktör ile tedavinin gerçekleştirildiği klinik ve fiziki mekân standartları ve daha birçok faktörün, elde edilecek başarıda çok önemli yeri olduğu asla göz ardı edilmemelidir."

Prof. Dr. Erol son olarak, hekimlik mesleğinin onur ve gururunu zedeleyerek hasta-hekim güvenini yok edip ticari kaygılarla insan sağlığını hiçe sayan bu tür bir anlayışı şiddetle kınadıklarını ifade etti.
 

Etiketler: Dentaydın, İstanbul Aydın Üniversitesi, Prof. dr. Behçet Erol, sahte implant


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!