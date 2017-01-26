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Sahte kimlikle yakalanan 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde üzerlerinden sahte kimlik çıkan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sahte kimlikle yakalanan 3 kişi tutuklandı

26 Ocak 2017 00:30

Emniyet görevlilerince dün yapılan uygulamada şüpheli bir araç durdurularak arama yapılmış, üzerlerinde sahte kimlik bulunan 3 şahıs gözaltına alınırken, otomobilde sahte altın ve 3658 adet pirinç maden ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan şüpheliler S.E., S.Y. ve A.Y. nın üzerinden çıkan sahte kimliklere ve araçtan çıkan malzemelere el konularak, şüphelilerin toplam 10 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Dolandırıcılar alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. 

Hüseyin Tayyar


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