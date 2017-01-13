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Sahte kimlikle yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı

Ordu'da cezaevinden firar edip Samsun'da sahte kimlikle yakalanan şahıs adli mercilerce tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.

Sahte kimlikle yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı

13 Ocak 2017 12:11

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çay Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Mert Irmağı Köprüsü yanında dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaparken polisi fark eden Murat D.(39), içinde bulunduğu otomobilden inerek kaçmaya başladı. Kovalama sonucu Yunus ekipleri tarafından yakalanan Murat D.'nin üzerinden sahte kimlik çıktı. Yapılan araştırma sonucu adam öldürmek, basit yaralama, korku ve panik oluşturmak, ve patlayıcı madde kullanmak suçlarından hakkında toplam 23 yıl 23 gün hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Cezasının 8 yılını kapalı cezaevinde yatıp geri kalan için yarı açık cezaevine nakledilen Murat D.'nin buradan firar ettiği tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerine teslim edilen Murat D. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. 

Murat D. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 

Muammer Ay
SAMSUN

Etiketler: sahte kimlik


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