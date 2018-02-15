Sahte kimlikle yakalanan hırsızdan şok eden sözler

Aksaray’da taş atarak oyalama yöntemiyle gerçekleştirilen hırsızlık suçundan aranan Abbas A, bu kez ortaya Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yakalandı. Abbas A.'nın arkadaşı olduğu öğrenilen Fırat A. ise Gaziantep'in Nizip ilçesindeki hırsızlık girişiminde yakayı ele vermişti.

Sahte kimlikle yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçesi Kale Mahallesi'nde bir bankadan 80 bin TL çeken İbrahim D., Abbas A. ve arkadaşı tarafından takibe alındı. Abbas A.'nın arkadaşı araca taş atarak kaçmaya başlayınca İbrahim D. şahsın peşinden koşmaya başladı. Bu esnada, Abbas A. aracı ve içerisindeki parayı çalmak için harekete geçti. Olayı fark eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

Viranşehir Asayiş Şubesi ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi. Abbas A.'yı suçüstü yakalayan ekipler, yaptıkları incelemede şahsın üzerinde A.D. adına sahte kimlik ele geçirdi. Ekipler, şahsın Akasaray'da çeşitli hırsızlık suçlarından arandığını ve bir çok sabıkasının bulunduğunu belirledi. Abbas A. sorgusunun tamamlanmasının ardından sevk edildiği Viranşehir Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abbas A. cezaevine götürülürken, "Ben kaliteli hırsızım dayı, senin sonun var ya kanser verem" dedi.

"Pişman değilim ha"

Kameranın açık olduğunu öğrenen Abbas A, "O zaman herkesi seviyorum. Dayı seni de seviyorum. Uzun zaman dışarıda olmayacağım, içeride kalacağım. Böyle nasipmiş" dedi. Önce pişman olduğunu belirten Abbas A, sonrasında ise "Allah bilir. Valla hastalık olmuş. Pişman değilim ha. Allah beni ıslah etsin. Ne bileyim. İnşallah içeride namaz kılacağım" diye konuştu.

Abbas A, polis aracı ile işlemleri için önce emniyete ardından ise cezaevine götürüldü

Enver Zencirci

