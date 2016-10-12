Alınan bilgiye göre, Küçüksu mevkiinde bulunan tekel bayisinde bir kadının sahte para vermeye çalıştığı ihbarı üzerine emniyet müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonla şüpheli kadın suçüstü yakalandı.

Soruşturmayı derinleştiren KOM Şube müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda, kadının Düzce’de piyasaya sahte para sürmek amacıyla Ankara’dan iki erkek şahısla birlikte geldiğini tespit ederek, iki erkek şüpheliyi kullanmış oldukları 06 plakalı araçla birlikte yakaladılar.

Araçta yapılan aramada sahte para ile birlikte iki adet mavi ve turuncu renkli saç spreyi ile 1 adet saç tarağı ele geçirildi.

KOM polisinin deşifre ettiği bu sistem kalpazanların son dönemde uyguladığı bir hileyi gözler önüne serdi. Kalpazanlar spreyi sahte paranın üzerine sıkıp daha sonra tarakla biraz eskitip sahte paraları tespit eden sahte para kalemlerini yanıltmayı başarıyorlardı. Ancak yakalanmaları ile bu son hileleri de polis tarafından deşifre edildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Görkem Ç. ve Gökhan Ç. tutuklanarak Çilimli Cezaevi'ne sevk edilirken, bayan şahıs T.K. adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Ali Yıldız

DÜZCE