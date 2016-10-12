Diğer
Kategoriler

Sahte para çetesi çökertildi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, yaptıkları operasyonla piyasaya sahte para süren 3 kişiyi yakaladı.


12 Ekim 2016 11:27

Alınan bilgiye göre, Küçüksu mevkiinde bulunan tekel bayisinde bir kadının sahte para vermeye çalıştığı ihbarı üzerine emniyet müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonla şüpheli kadın suçüstü yakalandı.
Soruşturmayı derinleştiren KOM Şube müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda, kadının Düzce’de piyasaya sahte para sürmek amacıyla Ankara’dan iki erkek şahısla birlikte geldiğini tespit ederek, iki erkek şüpheliyi kullanmış oldukları 06 plakalı araçla birlikte yakaladılar.
Araçta yapılan aramada sahte para ile birlikte iki adet mavi ve turuncu renkli saç spreyi ile 1 adet saç tarağı ele geçirildi.
KOM polisinin deşifre ettiği bu sistem kalpazanların son dönemde uyguladığı bir hileyi gözler önüne serdi. Kalpazanlar spreyi sahte paranın üzerine sıkıp daha sonra tarakla biraz eskitip sahte paraları tespit eden sahte para kalemlerini yanıltmayı başarıyorlardı. Ancak yakalanmaları ile bu son hileleri de polis tarafından deşifre edildi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Görkem Ç. ve Gökhan Ç. tutuklanarak Çilimli Cezaevi'ne sevk edilirken, bayan şahıs T.K. adli kontrol şartı ile serbest kaldı. 

Ali Yıldız
DÜZCE


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gezinomi Hergün Tatil Olsa...
Gezinomi: Hergün Tatil Olsa...
www.gezinomi.com
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!