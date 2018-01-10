Diğer
Kategoriler

Sahte para ile 3 il gezdiler pompacıya yakalandılar

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan yakıt alarak sahte para veren şüpheliler pompacının dikkati sayesinden yakalandı.

Sahte para ile 3 il gezdiler pompacıya yakalandılar

10 Ocak 2018 19:29

Edinilen bilgilere göre, Şebinkarahisar ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen 34 L 2787 plakalı araçta bulunan iki şahıs 50 liralık yakıt alarak pompacıya sahte 100 lira uzattı. Parayı alan pompacı araç ayrıldıktan sonra şüphelenerek parayı incelediğinde 100 liranın sahte olduğunu anladı ve olayı polise bildirdi.
İlçede plaka ve araç üzerine yapılan araştırmada araca rastlamayan polis durumu diğer ilçe ve yakın illere bildirdi. Sivas ili Suşehri ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araç Şebinkarahisar Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı ile araç içerisinde ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, Giresun Alucra doğumlu Yener T.’nin cüzdanında 21 adet aynı seri numaralı 2 bin 100 TL sahte para,Samsun Terme doğumlu Hüseyin Hamza Ç.’nin üst aramasında 18 adet aynı seri numaralı 1800 TL sahte para ele geçirildi.

Araç içinde yapılan aramada ise aynı seri numaralı 76 adet 20 TL ve toplamda 5 bin 540 TL sahte para ele geçirildi. İstanbul, Niğde, Sivas ve Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde harcama yapıldığına dair 14 adet fiş bulundu. Suşehri’nden alınan şüpheliler getirildikleri Şebinkarahisar ilçesinde çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Resul Yanbul
 

Etiketler: sahte para

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç