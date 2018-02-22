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Sahte para ile alışveriş yapan şahıslar yakalandı |Sakarya haberleri

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sahte paralarla alışveriş yapan iki şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Sahte para ile alışveriş yapan şahıslar yakalandı |Sakarya haberleri

22 Şubat 2018 13:06

Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde iki şahsın sahte paralarla alışveriş yaptıklarını tespit etti. Aracı tespit eden jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

 5 bin 400 TL sahte para ele geçirildi

Operasyon kapsamında bir otomobilde yapılan aramada 8 adet 200 TL, 28 adet 100 TL ve 50 adet 20 TL olmak üzere toplamda 5 bin 400 TL sahte para ele geçirildi.

Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Etiketler: alışveriş, jandarma, sahte para, sakarya

 

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