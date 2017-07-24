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Sahte para ile sigara alınca yakalandılar

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, sahte para ile alışveriş yapan zanlılar yakalandı.

Sahte para ile sigara alınca yakalandılar

24 Temmuz 2017 14:51

İstanbul’dan Karacabey’e 34 JD 3418 plakalı araçla gelen İ.S. (28) ve N.E. (25), büfeden sahte 100 TL vererek sigara aldı. Büfeci paranın sahte olduğunu fark edip polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri Karacabey Boğaz yolunda bir benzinlikte şahısları kıskıvrak yakaladı. Kovalamacanın ardından yakalanan zanlıların yapılan üst aramasında sahte para çıkmazken, bin 225 TL para ele geçirildi. Araçta yapılan aramada ise 22 adet sahte 100 TL, 19 adet sahte 100 TL’ler ile alındığı öğrenilen sigara ele geçirildi. Şahısların İstanbul’dan Karacabey’e gelene kadar birçok iş yerine girerek sigara aldıkları öğrenildi. Şahıslar gözaltına alınırken, olay ile alakalı tahkikat başlatıldı. 

Yasin Keskin


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