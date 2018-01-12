Sahte parada balmumu kullanıldığı ortaya çıktı

Şahinbey ilçesi Konak Mahallesi'nde bir adreste sahte para basımı ve uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada bir adet hassas terazi, 1.2 gram metamfetamin (ateş-buz) uyuşturucu madde, 4.5 gram sahte paraya sürülen balmumu, bin 520 TL tutarında sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A.Ş isimli şüpheli şahsın üzerinde de sahte olabileceği değerlendirilen 4 bin 80 TL tutarında para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın 'Kasten Yaralama-Hakaret' suçlarından da arandığını belirleyen ekipler, şahsı sorgunun ardından adli makamlara sevk etti. M.A.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.