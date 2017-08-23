Sahte parayı anlamanın 10 altın kuralı

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, İnegöl Hayvan Pazarına giderek kurban alışverişi yapan vatandaşlar ile kurbanlık satıcılarına sahte para konusunda bilgilendirme yaptı. Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Hasan Hüseyin Türkoğlu, sahte parayı tanımanın 10 altın kuralından bahsetti.

Alışverişlerde ele geçen paraların sahte olma ihtimaline karşı satıcılardan dikkatli olmalarını isteyen polis memuru Hasan Hüseyin Türkoğlu, “Tanımadığınız kişiler size çek vermek istediğinde, bankayı arayarak çekin doğruluğunu kontrol ediniz. Elinize sahte para veya çek geçtiğinde derhal polis veya jandarmaya bildiriniz. Milli değerlerimizden biri olan Türk Lirası banknotlarımızı dikkatli ve özenli kullanınız. Yazıları okunmayacak şekilde kirlenmiş, yıkanmış, boyanmış, yanmış, yırtılmış veya çeşitli sebeplerle eskiyip yıpranmış olan ve değeri belirlenebilen bütün banknotlar ile yarısından daha az parçası eksik olan banknotları, banka şubeleri aracılığıyla, hiçbir bedel ödemeden yenileriyle değiştiriniz. Kur değerini bilmediğiniz yabancı paralarla alışveriş yapmayınız” dedi.

Sahte para nasıl anlaşılır?

Türkoğlu, “Paranın Atatürk resminin bulunduğu ön yüzünde üst köşelere ve sol alt köşeye dokunulunca, kağıttaki kabartmalar hissedilir. Üst kenardaki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yazısına dokunulduğunda kabartmalar hissedilir. Paranın bu yüzündeki şekillerin, resimlerin ve motiflerin üzerine el gezdirildiğinde çeşitli kısımlarda kabartmalar elimizde hissedilir. Atatürk resminin sağ alt köşesindeki yedigen şeklin içine dikkatli bakılınca, paranın rakamla değeri görülür. Sağ kenarda yukarıdan aşağıya doğru uzanan parlak bir şerit vardır. Bu şeridin üzerinde ay yıldız ve çeşitli şekiller vardır. Ay yıldızın altındaki karenin içinde paranın rakamla değeri görülür. Parayı eğdiğinizde bu karenin içindeki rakamlar ‘TL´ harflerine dönüşür. Parayı eğdiğiniz de bu şerit çeşitli renklerde parlar. Parayı ışığa doğru tutarak en soldaki boş alana bakılınca Atatürk resmi görülür. Bu gizli Atatürk resminin hemen solunda paranın rakamla değeri yazılıdır. Paranın sol üst köşesine doğru paranın rakamla değerinin yazılı olduğu kısım vardır. Bu kısım ışığa tutulduğunda rakamların eksik parçalarının tamamlandığı görülür. Paranın arka yüzünde; Orta kısımda yukarı aşağı doğru uzanan bir şerit vardır. Bu şeridin üzerinde paranın rakamla değeri ile ‘TL' harfleri yazılıdır. Parayı yukarı aşağı eğdiğinizde bu şerit altın sarısı renkte parlar. Orta kısmın biraz sağ tarafına dikkatlice bakılınca kağıdın içine gömülü olan yukarıdan aşağıya doğru uzanan çok ince bir şerit görülür. Para ışığa tutulunca bu şeridin üzerine paranın rakamla değeri ile 'TL' harfleri ters ve düz olarak yazılıdır. Sağ üst kenarında harfle başlayan ve arkasında 9 tane rakam yer alan seri numarası yer alır ve bu numara sadece bir tanedir” dedi.

Salih Bakıcı

