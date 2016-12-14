Düzce’de son birkaç gündür piyasada çok sayıda sahte para dolaştığı iddialarıyla birlikte, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) şube ekipleri hareket geçti. Düzce merkezde piyasaya sahte para veren N.Ç. isimli şahıs, polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu yakalandı. Şüpheli şahsın piyasaya sahte para sürmek, kalpazanlık, yağma gibi suçlardan suç kayıtlarının olduğu anlaşılırken, şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ali Yıldız

DÜZCE