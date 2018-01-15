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Sahte parayla dolandırıcılık yaparken polise yakalandı

Şanlıurfa’da internet üzerinden cep telefonlarını satmak için ilan veren vatandaşları arayarak sahte para ile satın alan şahıs, son işinde ilanı veren polisler tarafından yakalandı.

Sahte parayla dolandırıcılık yaparken polise yakalandı

15 Ocak 2018 23:36

Edinilen bilgiye göre, M.E.K. isimli şahıs, internet üzerinden ilan vererek cep telefonlarını satmak isteyen vatandaşları arayarak almak istediğini söyledi. Daha sonra vatandaşlarla buluşan şahıs, cep telefonlarını sahte para karşılığı alıp kayıplara karıştı. Şahsı yakalamak için çalışma başlatan polisler, internete cep telefonu ilanı verip zanlı ile irtibata geçti. Zanlı, ilanı görünce cep telefonu satıcısı olduğunu düşünerek polisi aradı. Buluşma noktasına giden şahıs, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Aynı yöntemle 7 kişiyi dolandırdığı öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından “dolandırıcılık ve parada sahtecilik” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

 

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