Diğer
Kategoriler

Sahte parayla yakalandılar |İzmir haberleri

İzmir'in Çeşme ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalışan 2 kişi, ekiplerce yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahte parayla yakalandılar |İzmir haberleri

30 Mayıs 2018 10:43

Edinilen bilgiye göre, F.Y. (21) ile kız arkadaşı D.U.(19), ellerindeki sahte paraları Çeşme'de piyasaya sürmek isterken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği tarafından yakalandı. 2 şahsın üzerinde arama yapan ekipler, 20, 50, 100 ve 200 liralık banknotlar halinde, toplam 4 bin 900 lira ele geçirdi. Sorgulamaları yapılan şüphelilerin, Çeşme'de üç iş yerine sahte para verdikleri de tespit edildi.
29 Mayıs Salı günü Çeşme Adliyesine sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

Muhammet İsa Atagöz
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç