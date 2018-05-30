Sahte parayla yakalandılar |İzmir haberleri

Edinilen bilgiye göre, F.Y. (21) ile kız arkadaşı D.U.(19), ellerindeki sahte paraları Çeşme'de piyasaya sürmek isterken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği tarafından yakalandı. 2 şahsın üzerinde arama yapan ekipler, 20, 50, 100 ve 200 liralık banknotlar halinde, toplam 4 bin 900 lira ele geçirdi. Sorgulamaları yapılan şüphelilerin, Çeşme'de üç iş yerine sahte para verdikleri de tespit edildi.

29 Mayıs Salı günü Çeşme Adliyesine sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhammet İsa Atagöz

