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Sahte plaka kullanan şimdi yandı

Sahte plaka ile yakalanan sürücülere 5 bin lira para cezasının yanı sıra 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.


01 Kasım 2016 10:50

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmümde Kararname 29 Ekim 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımladı. Yayımlanan kararların arasında araç sahiplerini ilgilendiren önemli maddeler yer alıyor. Çıkarılan kararname ile bundan sonra sürücüler araç plakalarında oynama yapamayacak. Araç ruhsatlarını ibraz edemeyen ve plakaları belirlenen alan dışına takan sürücülere 92 lira para cezası uygulanacak.

Ayrıca yönetmeliğe aykırı ölçülerde plaka takan, ön görülen sayıda plaka takmayan, plaka üzerinde oynama yaparak okunmasına engel olacak şekilde değişiklik yapan sürücülere ise 412 lira para cezası verilecek. Bu sürücülerin 7 gün içinde plakasını düzeltmesi istenecek. Bu süre içinde düzeltmeyen sürücülere 844 lira para cezası uygulanacak ve araçları plaka düzeltilene kadar trafikten men edilecek. Aracını plakasız kullanan sürülere ise bin 698 lira ceza yazılacak. Plakalar takılıncaya kadar ise araç trafikten men edilecek.
“5 bin lira para cezası ve 8 yıla kadar hapis”

Araçları sahte plaka ile kullandıkları tespit edilen sürücülere ise 5 bin lira para cezası yazılacak. Sahta plaka kullanan sürücüler ‘Resmi Belgede Sahtecilik’ suçunu işlediklerinden dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Sahta plakayı kullanan kamu görevlileri ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası alacak. 

Etiketler: sahte plaka


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