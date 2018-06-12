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Sahte plakalı, levyeli hırsızlar kamerada

Esenyurt’ta sahte plaka ile elektrik malzemeleri satan iş yerine gelen levyeli hırsızlar, çalan alarmdan korkup kaçarken yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sahte plakalı, levyeli hırsızlar kamerada

12 Haziran 2018 11:47
Sahte plakalı, levyeli hırsızlar kamerada - Tıkla İzle

Güvenlik kameralarının kaydettiği hırsızlık girişimi, önceki gün Akçaburgaz Mahallesi, Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde elektrik malzemeleri satışı yapan bir mağazada yaşandı. Daha sonra sahte plaka olduğu öğrenilen beyaz renkli hafif ticari araçla 4 hırsız, mağaza önüne yanaştı. Etrafı kontrol eden hırsızlar yanlarında getirdikleri levye ile dükkanın kapalı olan kepengini yanlardan ve ortadan zorlamaya başladı. Sabahın erken saatlerinde etraftan geçenlere aldırmayan hırsızlık şüphelisi şahıslar, alarmın çalmasıyla birlikte kaçmaya başladı.
Yaşananları aktaran Elektrik Mühendisi Selman Şeker, mağaza sahiplerinin hırsızlık olaylarını engellemek amacıyla kepenk kenarlarına, dayanıklı demir profil yapmalarının gerektiğini belirterek, "Alarmımızın çalması ile beraber olay yerinden aniden ayrılan hırsızlar daha sonra tekrar gelmediler ama bize maddi olarak hasar bıraktılar. Vatandaşımızın bilinçlenmesi için kapı ile ilgili olarak özel güvenlik durumunu aktardım" dedi.

Hırsızlık girişimi kamerada
Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde hırsızların beyaz bir araba ile gelmeleri yanlarında getirdikleri levye ile kepengi açıp içeriye girmeye çalışmaları görülüyor. Görüntülerin devamına ise alarm sesini duyan hırsızların geldikleri araç ile kaçmaları görülüyor. Görüntülerde hırsızlık şüphelilerinin ilk geldiği anlarında bir şüphelinin güvenlik noktasını kontrol etmesi de yansıyıor.  

Murat Delice

 

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