Sahte polis ve basın kartlı suç örgütüne operasyon

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, nitelikli yağma, silah kaçakçılığı ve rüşvet suçlarını işledikleri tespit edilen organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

4 ilçede düzenlenen dev operasyonda suç örgütünün mensubu 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda toplam 6 adet tabanca, silah yapımında yapılan çok sayıda malzeme, sahte basın tanıtım kartı, sahte polis kimliği ve kimlik kartları ele geçirildi.

Halil Dağ