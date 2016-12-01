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Sahte polisler mezarlıkta yakalandı

Afyonkarahisar’da telefonda dolandırıldığını anlayan bir kadın durumu emniyete bildirince devreye giren polis ekipleri, kendilerini 'sivil polis' olarak tanıtan dolandırıcıları mezarlıkta suçüstü yakaladı.

Sahte polisler mezarlıkta yakalandı

01 Aralık 2016 16:37

İddialara göre, telefonla M.E’.yi (50) arayan dolandırıcılar, kadına adının bir suç olayına karıştığını ve kendisinin bu işten kurtulması için evine gelecek sözde sivil polislere elinde ne kadar ziynet eşyası ve para varsa vermesi gerektiğini söyledi. Dolandırıcılara inanan M.E., elinde bulunan 8 adet bilezik, 9 adet cumhuriyet altını, 2 adet küpe ve bin lirayı evine gelen şahıslara verdi. Daha sonra dolandırıldığını anlayan M.E. Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine durumu anlattı.

Devreye giren polis ekipleri M.E.'den kendisini arayan numarayı tekrar aramasını isteyerek, 'Yeni düğün yaptıklarını ve gelininin de altınları olduğunu, onları ne yapması gerektiğini' sormasını istedi. Dolandırıcılar ertesi gün kadına yanında ziynet eşyaları ile birlikte Sandıklı şehir mezarlığına gelmelerini söyledi. Sandıklı Emniyet ekipleri buluşma öncesi mezarlık çevresini sararak dolandırıcılara suçüstü yaptı. Polis ekipleri Şanlıurfa Suruç nüfusuna kayıtlı Abdullah Ü. (19) ve Bitlis nüfusuna kayıtlı Nedim D.'yi (43) mezarlık içerisindeki kısa kovalamaca sonrası yakalayarak gözaltına aldı.
Sandıklı Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sandıklı Kapalı Cezaevine gönderildi. 

Ali Bayar
 

Etiketler: sahte polis


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