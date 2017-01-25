Her gün Türkiye’nin farklı bir köşesinden telefon dolandırıcılığı haberi gelirken, Bursa’da anne ve babasını arayan kişinin dolandırıcı olduğunu fark eden çocukları, 87 bin lirayı kurtardı. Olay merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kendini polis ve savcı olarak tanıdan telefon dolandırıcısı, E.T. (60) ve N.T. (57) çiftini arayarak, hesaplarından FETÖ terör örgütüne para aktarıldığını söyledi. Uzun süre telefonu kapatmayarak ne yapmalarını gerektiğini belirten İ.K. (35), yaşlı çiftten hesaplarındaki bütün parayı gelecek kişilere teslim etmelerini istedi. Uzun süre telefonda olan anne ve babasından şüphelenen çocukları, arayanların dolandırıcı olduğunu anlayınca polise ihbarda bulundu.

Polis ekiplerinin oyunu devam ettirmelerini istemesi üzerine, paraların tamam olduğunu belirten karı koca, İstanbul’dan yola çıkan M.E. (33) ve A.A.’yı (34) beklemeye başladı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de evin etrafında tertibat aldı. Dolandırıcılar, yaşlı çiftin camdan uzattığı paraları tam alırken suç üstü yakalandı.

Yaşananları İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına anlatan E.T. ve N.T. çiftinin oğulları G.T., “Durmadan babamın ve annemin arandığını görünce şüphelendik. Polisi aradık. Ekipler, bize oyunu sürdürmemizi istedi. Arayanlara paranın hazır olduğunu söyleyerek, polisle beraber beklemeye başladık. Parayı almaya geldiklerinde polis suçüstü yaparak yakaladı” diye konuştu.

Suçüstü yakalanan 2 kişi, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Abdullah Çibir