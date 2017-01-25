Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Sahte polislere gerçek polislerden suçüstü!

Sahte polislere gerçek polislerden suçüstü!

Bursa’da, FETÖ yalanıyla dolandırıcılık yapan iki kişi, yaşlı çiftin 87 lirasını camdan teslim alırken, mahalleye pusu kuran polisler tarafından yakalandı.

Sahte polislere gerçek polislerden suçüstü!

25 Ocak 2017 09:47

Her gün Türkiye’nin farklı bir köşesinden telefon dolandırıcılığı haberi gelirken, Bursa’da anne ve babasını arayan kişinin dolandırıcı olduğunu fark eden çocukları, 87 bin lirayı kurtardı. Olay merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kendini polis ve savcı olarak tanıdan telefon dolandırıcısı, E.T. (60) ve N.T. (57) çiftini arayarak, hesaplarından FETÖ terör örgütüne para aktarıldığını söyledi. Uzun süre telefonu kapatmayarak ne yapmalarını gerektiğini belirten İ.K. (35), yaşlı çiftten hesaplarındaki bütün parayı gelecek kişilere teslim etmelerini istedi. Uzun süre telefonda olan anne ve babasından şüphelenen çocukları, arayanların dolandırıcı olduğunu anlayınca polise ihbarda bulundu.

Polis ekiplerinin oyunu devam ettirmelerini istemesi üzerine, paraların tamam olduğunu belirten karı koca, İstanbul’dan yola çıkan M.E. (33) ve A.A.’yı (34) beklemeye başladı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de evin etrafında tertibat aldı. Dolandırıcılar, yaşlı çiftin camdan uzattığı paraları tam alırken suç üstü yakalandı.

Yaşananları İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına anlatan E.T. ve N.T. çiftinin oğulları G.T., “Durmadan babamın ve annemin arandığını görünce şüphelendik. Polisi aradık. Ekipler, bize oyunu sürdürmemizi istedi. Arayanlara paranın hazır olduğunu söyleyerek, polisle beraber beklemeye başladık. Parayı almaya geldiklerinde polis suçüstü yaparak yakaladı” diye konuştu.

Suçüstü yakalanan 2 kişi, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 

Abdullah Çibir


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!