Sahte rakı imal edilen köy evine jandarmadan operasyon

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Artova ilçesinde bağlı Ulusulu köyünde sahte içki imali ve satışı yapıldığını tespit etti. Yetkili makamlardan alınan izin sonrasında tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan arama çalışmaları sonucunda 1 şüpheli şahıs ile birlikte toplam 60 litre rakı ve rakı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken rakı imalatı yapan şahsa 6 bin 120 lira ceza kesildi.

Dursun Ekrem Er

