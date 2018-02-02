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Sahte rakı imal edilen köy evine jandarmadan operasyon

Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Ulusulu köyünde sahte rakı imal edilen eve düzenledikleri operasyonda imalat malzemeleri ile birlikte içime hazır halde 60 litre rakı ele geçirdi.

Sahte rakı imal edilen köy evine jandarmadan operasyon

02 Şubat 2018 14:37

 Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Artova ilçesinde bağlı Ulusulu köyünde sahte içki imali ve satışı yapıldığını tespit etti. Yetkili makamlardan alınan izin sonrasında tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan arama çalışmaları sonucunda 1 şüpheli şahıs ile birlikte toplam 60 litre rakı ve rakı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken rakı imalatı yapan şahsa 6 bin 120 lira ceza kesildi. 

Dursun Ekrem Er
 

 

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