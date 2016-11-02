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'Sahte sağlık personeli' olayına soruşturma

Adana Kamu Hastaneler Birliği, Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesinde kendisini hemşire olarak tanıtan şahsın servislerde dolaştığı veya ameliyathaneye girdiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, süreçle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Sahte sağlık personeli olayına soruşturma

02 Kasım 2016 21:26

Suriye’deki iç savaşta yaralanan ve babası Ahmet İlevi tarafından getirildiği Adana Devlet Hastanesinden Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine sevk edilen 7 yaşındaki Emine El İlevi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, hastane bahçesinde küçük kızla ilgilenen hemşire kıyafetli 21 yaşındaki K.H.’nin sağlık personeli olmadığı anlaşılmıştı.

Adana Kamu Hastaneler Birliğinden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “K.H. isimli şahsın ilk kez 06.10.2016 tarihinde, Devlet Hastanesinde yoğun bakımda yatarken vefat eden bir hastanın yakını olarak, hastanemizde düzenli olarak refakatçi olarak bulunduğu, bu süreçte kendisini farklı bir hastanenin hemşiresi olarak tanıttığı ve hastane personeliyle sosyal ilişki kurduğu, hastasının ölümünden sonra sivil kıyafetli olarak ara ara hastane personeline teşekkür maksatlı ziyaretleri dışında, özellikli alanlara girişinin bulunmadığı, bu süreçlerin herhangi bir aşamasında, hastaya dönük hiçbir tıbbi ya da gayrı tıbbi müdahalesinin olmadığı ya da böyle bir duruma göz yumulmadığı, sağlık çalışanlarına ait üniforma giydiği durumlarda kendisini farklı bir hastanede çalıştığına dair yorumlar yaptığı yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde anlaşılmıştır. Hastanemizde görevli tüm sağlık personelleri ve staj öğrenimi gören stajyer öğrencilerin kimliklerini belirtir ve kanıtlar nitelikte Tanıtım Kartları taşıması zorunludur. Hastanemizde bulunan özellikli birimlerde çalışan sağlık çalışanları ve stajyerler birbirlerini tanıyacak şekilde belirli sayıda bulunmakla beraber kendisini sahte sağlık çalışanı olarak tanıtan herhangi birisinin bu alanlara girişi mümkün olamaz ve ifşa olurlar. Yine özellikli birimlerimizin kapıları şifrelidir ve ancak tanıtım kartlarıyla giriş yapılabilir. Bu bağlamda, haberde bahsedildiği gibi K.H. isimli şahsın, servislerde dolaştığı veya ameliyathaneye girdiği yorumların gerçeklikle ilgisi yoktur. Yapılan soruşturma esnasında bu durum güvenlik kameraları tarafından da teyit edilmiştir. Süreçle ilgili Adana Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği tarafından geniş çaplı soruşturma başlatmıştır” denildi.

Etiketler: Sahte sağlık personeli


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