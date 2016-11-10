Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesinde uygulama yaparken bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobilde ceylan derisine el yazması ile yazıldığı öne sürülen ve üzerinde haç ile Meryem Ana figürü bulunan tarihi defter ele geçirildi. Ayrıca otomobilin yakıt deposunda 30 kilo esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan Cavit B. ve Sefer K. gözaltına alındı. Emniyete getirilen zanlılardan Cavit B’nin defterin Hristiyan tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu, ceylan derisine el yazması olduğunu ve 50 bin dolara İstanbul’a satmaya götürdüğünü söylediği öğrenildi. Polis, bunun üzerine defteri Adana Müze Müdürlüğüne incelemeye gönderdi. Tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 2 zanlı ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Müze Müdürlüğü, defterin sahte olduğunu, tarihi görünüm vermek için hazırlandıktan sonra toprağa gömüldüğünü belirledi.