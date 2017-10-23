’Sahte vize’ şebekesine operasyon: 4 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti ve göçmen kaçakçılarına yönelik bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, bir şebekenin Fatih İskenderpaşa’da ‘turizm şirketi’ adı altında sahte vize belgesi imal ettiği tespit edildi. Belirlenen şebekenin üyelerini takibe alan Kaçakçılık polisi, Avrupa ülkelerine geçiş yapmak isteyen kişilere sahte Schengen vizesi çıkaran çete lideri ‘Kürdo’ lakaplı M.A., şebeke liderinin kardeşi B.A., Z.A., B.G. ve İ.İ.’nin yakalanması için düğmeye bastı. 16 Ekim’de düzenlenen operasyonda şebeke liderinin kardeşi B.A., Z.A., B.G. ve İ.İ. yakalandı.

SAHTE VİZELERİN ÇOĞU AVRUPA ÜLKELERİNE

Organizasyonun lideri olduğu iddia edilen ve kamuoyunda ‘vize baronu’ olarak anılan ‘Kürdo’ lakaplı M.A.’ya ulaşılamadı. Operasyonda 1 adet 7.75 çapında ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait mermiler, 1 adet manyetik kart kopyalama cihazı, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet hard disk, 11 adet farklı ülkelere ait sahte pasaport, 9 adet İtalyan ikamet tezkeresi, 43 adet Almanya’ya ait 16 boş vize, 31 adet İtalya’ya ait boş vize yaprağı, Fransa’ya ait 23 adet boş vize, 9 adet İngiliz vizesi, 16 adet İsviçre vizesi, 15’i boş toplam 35 adet Türkiye vizesi, 9 adet Kanada vizesi, 1’er adet İspanya ve Avusturya’ya ait boş vize ile 126 adet boş hologram ve 4 Schengen vize yaprağı ele geçirildi.

BİN AVRODAN BAŞLAYAN FİYATLARLA VİZE

Şebekenin, çeşitli sebeplerle hakiki belge alamayan kişilere bin avrodan başlayan fiyatlarla vize temin ettikleri öğrenilirken, sahte Schengen vizelerinin tamamının Avrupa ülkelerine olması dikkat çekti. Sahte vize şebekesinin müşterileri arasında PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin firari üyelerinin de yer aldığı öne sürülüyor.

ŞEBEKENİN 3 ÜYESİ TUTUKLANDI, ‘KÜRDO’ LAKAPLI LİDERİ ARANIYOR

Gözaltına alınan şebekenin 4 üyesi emniyetteki işlemlerinin ardından 20 Ekim Cuma günü adliyeye sevk edildi. Zanlılardan firarda olan çete lideri ‘Kürdo’ lakaplı M.A.’nın kardeşi B.A., Z.A. ve İ.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden B.G.’nin ise yurt dışı yasağı uygulanarak ‘adli kontrol şartı’ ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Polis, organizasyonun lideri olduğu iddia edilen ve kamuoyunda ‘vize baronu’ olarak anılan ‘Kürdo’ lakaplı M.A.’nın yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.

Sadık Kahraman