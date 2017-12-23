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Sahte yılbaşı bileti nasıl anlaşılır? Satıcılardan sahte bilet uyarısı

Yılbaşı büyük ikramiye çekilişine sayılı günler kala umutlarını talih kuşunun kanadına bağlayanlar Milli Piyango bayilerinde şansını deniyor. Satıcılar ise vatandaşları sahte bilet konusunda uyarıyor.Peki sahte yılbaşı bileti nasıl anlaşılır? Sahte bileti nasıl ayırt edebiliriz? İşte detaylar

Sahte yılbaşı bileti nasıl anlaşılır? Satıcılardan sahte bilet uyarısı

23 Aralık 2017 21:42

Çorlu’da Omurtak Caddesi üzerine Milli Piyango bileti satışı yapan Mesut Dülgar, yılbaşı biletlerine ilginin son derece yüksek olduğunu söyledi. 2008 yılında Çorlu’ya büyük ikramiye isabet ettiğini ve bileti kendisinin sattığını kaydeden Dülgar, “Yılbaşı biletleri satışta ve satışlarımız gayet güzel. 2008’de Çorlu’ya büyük ikramiyeyi biz verdik. İnşallah bu yıl da büyük ikramiyeyi Çorlu’ya kazandırmak istiyoruz. Büyük ikramiye geçen seneye göre 1 milyon daha arttı ve 61milyon TL oldu. Çorlu’ya çıkacak. Çeyrek bilet, 15, yarım bilet 30, tam bilet ise 60 TL’den satılıyor” dedi.

Sahte bilet konusunda endişe yaşayan vatandaşları da ikaz eden Dülgar, “Bildikleri bayilerden alsınlar. Biz aşağı, yukarı 18 senedir bu işi yapıyoruz. Vatandaşlar caddelerde yer alan tezgahlardan korkmasınlar, çünkü bizler belediyeye işgaliye bedelleri ödüyoruz ve her zaman buradayız. Biletlerde kabartmalar ve baktıkları zaman kabartmaları görebiliyorlar bir de havaya kaldırdıklarında içerisinde gizli Milli Piyango işaretleri var. Halkımız bunlara dikkat etsin sahte bilet almasın. Elde satanlardan özellikle almasınlar. Ama tezgahlardan korkmasınlar” diye konuştu.

Sahte yılbaşı bileti nasıl anlaşılır? 

Biletlerin kağıt dokusunda, yuvarlak içinde Milli Piyango amblemli fligran bulunuyor ve gün ışığına tutulduğunda görülüyor. Kağıdın her tarafına homojen olarak dağılmış ve sadece mor ışık (ultraviyole) altında görülebilen, uzunluğu en az 3 milimetre olan, parlayan ve kesin çizgiler şeklinde mavi ve sarı renkli görünmez elyaf da yer alıyor.

Kompozisyon bölümünün üst ve alt bölümünde bulunan mini ''Milli Piyango'' yazısı, renkli fotokopi çekildiğinde dağılma özelliğine sahip. Biletin tarih ve bedelinin yazıldığı bölümdeki ince çizgiler fotokopi çekildiğinde dağılıyor ve netliğini kaybediyor.

 

Etiketler: milli piyango, sahte bileti nasıl ayırt edebiliriz?, Sahte yılbaşı bileti nasıl anlaşılır? Satıcılardan

 

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