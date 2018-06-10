Sahur yaparken bulduğu 11 bin TL’yi sahibine teslim etti

Müzik öğretmeni Şeref Özer ailesiyle birlikte iftarını açmak için Orduzu Turgut Özal Tabiat Parkına gitti. İftarını açtıktan sonra ailesiyle birlikte vakit geçiren Özer o sırada cüzdanını düşürdü ve farkına varmadan evin yolunu tuttu.

Özer ve ailesinin iftar açtığı yere Vedat Karaburun ve arkadaşları ise sahur açmak için geldi. Arkadaşları ile birlikte sahur açan Karaburun o sırada yerde bir cüzdan fark etti. Cüzdanı bulur bulmaz sahibine ulaşmaya çalışan Karaburun önce internetten sonra da emniyetten yardım aldı. Sonunda sahibine ulaşan Karaburun, Özer’i arayarak dükkanına çağırdı.

Özer’e içinde 11 bin TL’ye tekabül eden 2 bin Euro ve 300 TL bulunan cüzdanı sahibine teslim eden Karaburun, olayı anlatarak, “Akşam sahur için Orduzu’ya gittik, cüzdanı orada buldum. Sonra kendisine internetten falan ulaşmaya çalıştım orada bulamayınca emniyetten ulaştım. Cüzdanın içinde 2 bin euro ve 300 TL nakit para var. Parası helalmiş, ben kendisine teslim ediyorum. Güle güle harcasın” şeklinde konuştu.

Karaburun’a teşekkür eden müzik öğretmeni Şeref Özer ise, “Cüzdanı iftarda kaybetmiştim bunu sabah fark ettim. Cüzdanımı kaybettiğim yere gittim sabah, aradım ama bulamadım. Cüzdanın bir daha bulunmayacağını düşündüm daha sonra beni aradılar cüzdanın bulduk dediler. Çok mutlu oldum. Allah kendisinden razı olsun, herkese örnek olsun” diye konuştu.

Selçuk Dönmez