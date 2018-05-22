'Sahurda lifli gıda tüketimi ağız kokusunu engelliyor'

Ramazan ayında sahur ve iftar arasındaki sürenin çok uzun olmasından kaynaklı oruç tutan çoğu kişinin şikayeti arasında ağız kokusu olduğunu belirten Dentakademi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kurucu Ortaklarından Diş Hekimi (Dt.) Emrah İpek, ağız kokusunun birçok farklı nedeni olduğunu, ramazan ayı başlamadan bir diş hekimine giderek diş bakımının yapılması gerektiğini söyledi. Ramazan ayında da iftardan sonra çalışan birçok polikliniğin olduğunu ve sorunun ilerlemeden profesyonel yardım alınması gerektiğini ise sözlerine ekledi.

"Sahurda tuzlu, acılı ve baharatlı gıdalardan uzak durulmalı"

Sahurda tuzlu, acılı, baharatlı gibi asitli gıdalardan uzak durulması gerektiğini anlatan Dt. Emrah İpek, "Asitli gıdaların hazımı kolaylaştırdğı düşünülse de, asit erozyonu hem mide de hem de dişlerde ciddi problemlere neden olmaktadır ve ağız kuruluğunun oluşmasında en büyük sebeplerinden biridir. Sahurda lifli gıdalar tüketmek, daha yavaş sindirildiğinden tok tutma özelliği bulunmakta ve sindirme hızının yavaş olması uzun dönemde ağız kokusuna daha az sebep olacaktır. Basit şekerler ve karbonhidratlar ağız kuruluğuna ve ağız kokusuna daha çok neden olur" dedi.

Ramazanda diş sağlığı için yapılması gerekenler

Dt. Emrah İpek, hastaların öncelikle ağız içindeki problemlerini ortadan kaldırması gerektiğini bildirerek, diş taşı temizliğine önem vermeleri gerktiğinin altını çizdi. Diş taşlarının ağız kokusuna sebep olan durumlardan bir tanesi olduğunu kaydeden Dt. Emrah İpek, "Dişlerin sağlığını etkileyen bir diğer etken de tükürük yapısıdır. Tükürük yapısı kişiden kişiye değişir, tükürük dişlerin yıkanmasını sağlayan ve çürümesini engelleyen doğal bir salgı, doğal bir fırçadır. Ramazan ayında da susuzluktan kaynaklı olarak tükürük üretimi azalacağı için ağız kuruluğuna ve buna bağlı olarak ağız kokusuna neden olacaktır. Sadece Ramazan ayı için değil, ağız kokusuna neden olan bakterileri bulmak için birkaç test yapılmalı ve ağız kokusunun sebebini belirleyerek çözüme kavuşturulmalıdır.

Asit oranı Ramazan ayında artacağı için tatlılardan ve basit şekerlerden uzak durarak ağızdaki ve midedeki asit oranını dengelemek gerekir. Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu da sıcak ve soğuk içeceklerdir. Sıcak bir çorba içip üstüne direkt soğuk su içmek dişlere zarar vermekte ve dişlerin çatlamasına neden olabilir. Soğuk içeceklerden yazın vazgeçmek mümkün olmuyorsa, çok sıcak ve çok soğuk içecekleri bir arada tüketmemeye dikkat etmek gerekmektedir. Sahurda tüketilen fazla kahve ve çay da diş minesine zarar verebilir ve vücuttaki su tutumunu azaltarak ağız kuruluğuna ve ağız kokusuna neden olabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Misvak kullanmak diş sağlığı için faydalı

Misvağın fiziksel temizlik sağlayacağı diş sağlığı açısından yararlı olduğunu belirten Dt. Emrah İpek, "Ancak oruçluyken misvağın ufak tefek parçalanması söz konusu olabileceği için parçaların yutulmamasına dikkat edilmelidir. Ramazanda yediklerimizin yanında rutin diş temizliğine de dikkat edilmelidir. Diş temizliğini sağlarken de köpüren diş macunları yerine köpürmeyen diş macunları tercih edilmelidir. Çünkü köpüren diş macunları ağız kuruluğuna neden olmaktadır. Sahura kalkmayan kişiler ise yatmadan önce dişini fırçalamalı ve sabah uyanınca da eğer macunu yutmaktan korkuyorsa macunsuz olarak dişlerini fırçalamalı ve ağzını çalkalamalıdır" dedi.

Ağız içi ve mide asitinde artış olmasından kaynaklı olarak ağrılı atakların ortaya çıkabildiğini belirten Diş Hekimi Emrah İpek, Ramazan ayından önce diş problemlerinin çözülmesi gerektiğini çözülmediyse ya da Ramazan ayında artış göstermiş ve aksatılmış olan bir diş sorunu varsa Ramazan ayından sonra hemen bir uzmana danışılması gerektiğini belirtti.