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Said Nursi'nin talebesinden 'Evet' açıklaması

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Mehmet Fırıncı, Cumhurbaşkanlığı sistemi ve Anayasa değişikliği için 'Evet' diyeceğini duyurdu.

Said Nursinin talebesinden Evet açıklaması

09 Şubat 2017 11:22

Fırıncı, "1200'lü yıllardan beri devlet-i müddet ve ebed müddet olarak isimlendirdiğimiz Osmanlı'nın devamı olan Cumhuriyetimizin yine ebed müddet olarak devam edebilmesi için başkanlığa evet diyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de referandum öncesi Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek anayasa değişiklikleri konusundaki oylarının rengini belli eden demeçler her kesimden gelmeye devam ediyor. Bediüzzaman Said Nursi'nin yaşayan talebelerinden Nesil Yayın Grubu Onursal Başkanı Mehmet Fırıncı da tarafını açıkladı.

"EBED MÜDDET İÇİN EVET"

"1200'lü yıllardan beri devlet-i müddet ve ebed müddet olarak isimlendirdiğimiz Osmanlı'nın devamı olan Cumhuriyetimizin yine ebed müddet olarak devam edebilmesi için başkanlığa evet diyoruz." diyen Mehmet Fırıncı "Bu son 70-80 senedir edinilen tecrübelerden anladık ki çeşitli sıkıntılardan, ekonomik, siyasi buhranlardan kurtulmanın çaresi başkanlığa evet demektir." sözleri ile başkanlık sisteminin Türkiye'nin önünü açacağı vurgusu yaptı.

Etiketler: başkanlık sistemi, Mehmet Fırıncı


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