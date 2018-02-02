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Şair Ataol Behramoğlu’na anlamlı akademi üyeliği

Avrupa Bilim, Sanat ve Edebiyat Akademisi (Academié Européenne des Sciences, Arts & Lettres) tarafından Şair Prof. Dr. Ataol Behramoğlu’na akademi üyeliği verildi.

Şair Ataol Behramoğluna anlamlı akademi üyeliği

02 Şubat 2018 11:00

UNESCO tarafından desteklenen Avrupa Bilim, Sanat ve Edebiyat Akademisi (Academié Européenne des Sciences, Arts & Lettres) tarafından İstanbul Aydın Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan ve Mütercim Tercümanlık (Rusça) Bölüm Başkanlığını da yürüten Şair Prof. Dr. Ataol Behramoğlu’na üyelik verildi. Üyelik belgesi, usta şair Ataol Behramoğlu’na Paris’te düzenlenen törenle akademinin kurucusu ve daimi genel sekreteri Nicole Lemaire d’Agaggio tarafından takdim edildi. Pek çok ülkeden şairlerin ve bilim insanlarının katıldığı törende, şair Ataol Behramoğlu’yla beraber Ukrayna’da Nobel’e aday gösterilmesi için çalışılan fizikçi ve şair Olexandre Korotko da akademi üyeliğine kabul edildi.

Akademiye yeni üyeler önerecek

Törende dikkatini en çok çeken konulardan birinin ‘şiir, felsefe ve matematik’ arasında kurulan ilişkiler olduğunu ifade eden usta şair Ataol Behramoğlu, kendisine akademi üyeliğinin verildiği törende ‘Bebeklerin Ulusu Yok’ şiirinin Fransızca kısa bir çevirisini okuyarak akademi üyelerine teşekkür etti. Ayrıca, akademinin kurucusu ve genel sekreteri Nicole Lemaire d’Agaggio ile uzun bir sohbet etme imkânı bulduğunu ifade eden Behramoğlu, Nicole Lemaire d’Agaggio’ya akademinin yayın ve tanıtıma yönelik Türkiye’de de toplantılar düzenlenmesi için elden gelen her destekte bulunacağını ve akademiye yeni üyelikler için Türkiye’deki çok değerli genç bilim, sanat ve edebiyat insanlarımızdan kendisine önerilerde bulunabileceğini ifade etti.

Paris’te 1980 yılında kurulan Avrupa Bilim, Sanat ve Edebiyat Akademisi, Avrupa ülkelerinde bilim, sanat, edebiyat alanlarında uğraş veren kişileri düzenlediği toplantı ve panellerle bir araya getirerek Avrupa ülkeleri arasında bilimsel bir ağ oluşturmayı amaçlıyor.
 

Etiketler: akademi ödülü, Ataol Behramoğlu, Aydın Üniversitesi

 

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