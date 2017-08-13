Diğer
Kategoriler

Sait Bingöl, altın kemerin daimi sahibi oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Karaisalı Belediyesi'nin organize ettiği ve bu yıl 532.'si gerçekleştirilen Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Sait Bingöl oldu.

Sait Bingöl, altın kemerin daimi sahibi oldu

13 Ağustos 2017 21:33

Başpehlivanlık mücadelesinde son iki sezonun şampiyonu Sait Bingöl, finale çıkan rakibi Adem Ustaoğlu’nu yenerek unvanını korudu. Bu sonuçla Kızıldağ Karakucak’ta 3 sene üst üste şampiyon olan Sait Bingöl, 10 bin TL'lik para ödülü ve altın kemerin sürekli sahibi oldu. Güreş severlerin ilgiyle takip ettikleri müsabakalar kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Çekişmeli geçen karşılaşmalarda pehlivanlar birbirlerine oldukça zor anlar yaşattı. Büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde gerçekleşen güreş müsabakalarında toplam 71 bin TL para ödülü dağıtıldı. Önümüzdeki yılın Güreş ağası ise Karaisalı eşrafından Abdullah Kaçar olarak seçildi.

Başpehlivanlık ödüllerini ise güreşlerin ev sahibi olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Karaisalı Belediye Başkanı Sadettin Aslan ve Güreş Ağası Mustafa Şahin Gökçe coşkulu alkışlar eşliğinde verdi.
Toplam 950 güreşçinin mücadele verdiği 532. Kızıldağ Karakucak Güreşleri’nde, büyükler kategorisinde birinciliği kazanan sporcular şöyle: 

"50-55 kg’da Ahmet Deker, 60 kg’da Nebi Uzun, 66 kg’da Ahmet Bilici, 74 kg’da Fatih Karataş, 96 kg’da Ahmet Bilic"

Yıldızlar Kategorisi’nde ise 39-42 kg’da Mehmet Dubaklı, 46 kg’da Emre Can Çolak, 50 kg’da İsmet Çiftçi, 54 kg’da Ahmet Gizir, 58 kg’da Emre Kudal, 63 kg’da Yunus Bayram, 69 kg’da Ömer Faruk Cayır, 76 kg’da Mehmet Yıldırım, 85 kg’da Barış Doğan, +85 kg’da Paşa Karabulut birinciliği kazanan sporcular oldu.

Minikler kategorisinde birinciliği elde eden güreşçiler de şöyle: 

"29-32 kg’da Sezgin Koşar, 35 kg’da Tolga Özbek, 38 kg’da Emirhan Gizir, 42 kg’da Hamza Zopalı, 47 kg’da Alihan Öksüz, 53 kg’da Hüseyin Kaşten, 59 kg’da Halil Kaya, 66 kg’da Harun Söyler, 73 kg’da Berkant Baki ve +73 kg’da Sertaç Güngör." 

Erdal Can İçelli
 

Etiketler: altın kemer, sait bingöl


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 31°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç