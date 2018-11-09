Sait Gürsoy'la “Başarıya Doğru”

İhlas Koleji Marmara Evleri Kampüsü Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde öğrencilere meslek seçimi ve kariyer planlaması hakkında önemli bilgiler veren Gürsoy, 2022 ve sonrasında geleceğin mesleklerini değil mesleklerin geleceğini bilmenin önemli olduğunu vurguladı. İş dünyasının belirli kriterlere göre işe alım yaptığına dikkat çeken Gürsoy, “Öğrencileri çağın yeniliklerini yakalayan, iş dünyasının taleplerini dikkate alan bireyler olarak yetiştirmeliyiz.” dedi.

Lise son sınıfta okuyan ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere seslenen Gürsoy, günümüz dünyasında sadece kazanılan bölümü bitirmenin yeterli olmadığını, bölümlerle ilgili farklı alanlarda da öğrencilerin kendilerini mutlaka geliştirmeleri gerektiğini ifade etti. Ayrıca üniversite hayatları boyunca gençlerin değişik konferans, seminer ve programlara katılmalarını isteyen Gürsoy, kulüp çalışmaları ve sosyal faaliyetlerin de kendilerini yetiştirmeleri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Öğretmen ve öğrencilerin notlar alarak takip ettiği Gürsoy; öğrencilerden gelen sorulara da içtenlikle cevap verdi.

Programın son bölümünde Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi okul müdürü Hakkı Okur Sait Görsoy'a çiçek takdim etti. Gürsoy çiçek takdiminin ardından öğrenciler üzerinde en büyük emeği olan kişiler öğretmenlerdir diyerek bütün öğretmenleri sahneye davet ederek onlarla bir hatıra fotoğrafı çektirdi.