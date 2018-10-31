SAK CANLI İZLE: Sen Anlat Karadeniz 28. bölüm İZLE (ATV, Puhu, YouTube İZLE!) | Sen Anlat Karadeniz 29.bölüm... Bu akşam SAK'ta nefesler tutulacak. Sen Anlat Karadeniz severler bu akşamki bölümle adeta heyecanın zirvesine ulaşacak. İşte Sen Anlat Karadeniz 28.bölüm canlı izlemek için yapılacaklar... Dizinin bu bölümü biter bitmez 29.bölüm fragmanı yayına girecek. 29.bölüm fragmanını izlemek için de haberimizi takip edebilirsiniz...Sen Anlat Karadeniz 28. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Çarşamba akşamları ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz'de bu hafta Vedat oğlu Yiğit'i kaçırır. Nefes oğlunun kaçırılmasının ardından yere sağlam basmakta zorlanır. Tahir bu zorlu süreçte Nefes'in tutunacağı tek dal olur. Vedat, oğlu Yiğit'i kaçırdığı gibi iyi davranmak gibi bir amacı da yoktur. Tek düşüncesi Nefes'i yeniden kazanmaktır. Nefes'e karar verilmesi zor bir teklifle gelen Vedat oğlunun Tahir abi benim babam olsaydı sözleri üzerine kendini kaybeder. Sen Anlat Karadeniz 28. yeni bölüm fragmanı ile bu akşam ATV'de...

SEN ANLAT KARADENİZ 28. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yiğit'i kaybeden Nefes umudunu yitirmek üzereyken elinden Tahir tutar. Nefes'e kim olduğunu hatırlatan Tahir, karısını tekrar ayağa kaldırabilecek mi? Oğlum dediği Yiğit'i Vedat'ın elinden kurtarabilecek mi?

Yiğit, Vedat karşısında güçlü durmaya çalışırken Vedat'ın sabrını zorlar. Vedat oğluna yaklaşmak için her yolu denerken Yiğit baba olarak kendine çoktan Tahir'i seçmiştir.

Nefes'i oğlunun yokluğuyla sınayan Vedat, onu sonucunu bildiği bir tercihe zorlar. Tahir mi Yiğit mi diyen Vedat, Nefes'i elde etmeyi başarabilecek mi?

SEN ANLAT KARADENİZ 29.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Anlat Karadeniz'in 29.bölümü yayınlanır yayınlanmaz haberimizden takip edebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 27. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? SON BÖLÜM FULL İZLE

Yiğit Tahir'i babası olarak görüyor!

Yiğit'in başına bir şey geldiğini hisseden Nefes oğlu için çırpınırken yanında Tahir vardır. Yiğit'i geri getireceğine söz veren Tahir, Nefes'in ardından şimdi de Yiğit'i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Tahir dört bir yanda çaresizce Yiğit'i ararken, Yiğit kimin eline düştü?

Mercan, Nazar'ın yaşadıklarına son verebilmek için çabalamaktadır. Azimle iyileşmeye çalışan Mercan, kardeşinin yaralarına merhem olabilecek mi? Nazar için ayağa kalkıp Vedat'ın karşısına çıkabilecek mi?

Hiç tatmadığı baba sevgisini Tahir'de bulan Yiğit, baba özlemini dindirmeye çalışırken Vedat baba olmanın ne olduğunu sorgulamaktadır. Oğlunu geri almayı kafasına koyan Vedat, nasıl bir planla geri dönecek?

SEN ANLAT KARADENİZ OYUNCULARI

Ulaş Tuna Astepe -Tahir Kaleli

Namıdiğer Deli Tahir. 29 yaşında. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı. Ailenin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor, şirket işlerinden hoşlanmıyor, Karadeniz'i, denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor ama yüreği merhamet dolu.

İrem Helvacıoğlu - Nefes Zorlu

24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat'a satılmış. On yedisinde Yiğit'i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş. Acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın.