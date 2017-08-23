Saka kuşu kaçakçıları yakalandı

Alınan bilgiye göre, Suriye’ye gitmek üzere Öncüpınar Gümrük Sahası giriş kapısına gelen sürücülüğünü A.K nin yaptığı 79 AR 698 plakalı açık kasa kamyonet, Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü personelince ihbar üzerine durduruldu. Gümrük ekiplerinin araçta yaptıkları aramada toplamda 6 kafes içerisinde kuş türü hayvan bulundu. Tespit üzerine yaban hayatından ve ekosistemden eksiltme suçunu işlediği gerekçesiyle idari işlem yapılmak üzere Orman ve Su işleri Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü Kilis İl Şube Müdürlüğü aranarak konu hakkında bilgi verildi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, kuşların, koruma altındaki kuş cinsi oldukları ve söz konusu kuşların ihracı yasak olduğu anlaşıldı.

4’ü Türk 1’i Suriye uyruklu 5 şüpheli şahsın yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarmaya çalıştıkları 6 kafes içerisinde yaklaşık 2 bin adet saka kuşu gerekli idari işlemler yapılmak üzere Orman ve Su işleri Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü Kilis İl Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi. Şüpheli şahıslar hakkında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.