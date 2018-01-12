Şaka sonucu sakatlanmıştı, şimdi yürüme hayali kuruyor

Mersin’in Mezitli ilçesinde geçen 25 Ekim’de sınıfta arkadaşlarının oyun için havaya atıp tutamaması sonucu kafasının üzerine düşen 16 yaşındaki Gür’ün boynunda kırıklar oluşurken, omuriliği de zarar gördü. Olaydan sonra boynundan alt kısmını hissetmeyen ve Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Gür, burada geçirdiği ameliyatın ardından 27 gün sonra el ve kollarını hareket ettirmeye başladı. Belden aşağısındaki felç durumu devam eden Gür’ün tedavisi tamamlandı. Gür’ün yeniden yürüyebilmesi için Adana’da özel bir hastanede fizik tedaviye başlandı.

Tedavi masraflarının 3 aylık bölümü hayırseverler tarafından karşılandı ancak geri kalan tedavi için aile, şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyor.

“İYİLEŞME SÜRECİ VAR”

Aylık 6 ile 8 bin TL arasındaki tedavi masraflarının kendilerine ağır geldiğini söyleyen baba Ergün Gür (33), İHA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Ben esnaflık yapıyorum. Ayda sadece 15 defa Mersin’den Adana’ya gelebiliyorum. Bunların hepsi masraf ama ben bunları ve çocuğumun kişisel ihtiyaçlarını karşılarım. Tedavi masrafları çok yüksek ve bizi aşıyor. Eray omurilikten dolayı yatalak olduğu için her hastane bizi kabul etmiyor. Bundan dolayı da biz buradayız. Mersin Şehir Hastanesi’nde veya Mersin’de bu tedaviyi yapacak yok. 65-66 gündür burada fizik alıyor. İyileşme süreci var. Önceden belini hareket ettiremiyordu şimdi yavaş yavaş gelişim gösteriyor. Buradaki doktorunun tedavisine göre 8-10 ay içerisinde tek koltuk değneği ile yürüyebileceğini söylüyor. Bu bizi umutlandırıyor.”

“BOLU ÇOK UZAK”

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi’nin kendilerini tedavi için davet ettiğini ancak Bolu’nun çok uzak olduğu için gidemediklerini söyleyen Gür, “Eray’ın psikoloğu şu an gitmesini uygun görmedi ve bazı özel durumları olduğu için götürmedik biz. Küçük kardeşi var Eray’ın onu alıp gitmek olmaz, bırakmak olmaz. Eşim işini bıraktı zaten şu anda burada kalıyor ama Bolu çok uzak” diye konuştu.

Hayırseverlere de seslenen baba Ergün Gür, “Eray’ın 8-10 aylık bir tedavi süreci var ve buradaki rakam bizi çok aşıyor. 6 bin ile 8 bin TL arasında masraf var. Tek dileğim, tek temennim hastanenin ödemesinde yardımcı olunması. Doğru yerdeyiz ama parasal anlamda sıkıntılar yaşıyoruz” dedi.

“BİZE YARDIM ETMEK İSTEYEN VARSA SEVİNİRİM”

Eray Gür ise ailesinden uzakta tedavi görmek istemediğini belirterek, “Haftada bir kere de olsa ailem ve arkadaşlarımla zaman geçirmek istiyorum. Daha 2 yaşında bir kardeşim var. Ondan ayrı yaşamak istemiyorum. Mersin’e ne kadar yakın olursa benim için o kadar iyi. Bize yardım etmek isteyen varsa çok makbule geçer” şeklinde konuştu.

Öte yandan, fanatik Beşiktaş taraftarı olan Eray Gür, tek istediğinin olursa 14 Mart tarihinde İstanbul’da oynanacak Beşiktaş - Bayern Münih maçını statta izlemek olduğunu belirterek, “Federasyondan birisi ya da başkası beni götürürse psikolojim açısından da iyi olur. Çok mutlu olurum” diye konuştu.