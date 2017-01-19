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Şakacı milyoner trafik canavarı çıktı

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde ikramiye çıkmayan biletlerin üzerindeki numaraları kesip yapıştırarak büyük ikramiyenin kendisine çıktığını sosyal medya üzerinden duyuran belediye otobüs şoförü Cevdet Demirtaş'ın kırmızı ışık ihlalleri ve içinde yolcu varken seyir halinde cep telefonuyla konuşması sebebiyle işten çıkartıldığı bildirildi.

Şakacı milyoner trafik canavarı çıktı

19 Ocak 2017 17:08

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada haberde adı geçen Cevdet Demirtaş'ın, Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ’de şoför iken 06.01.2017 tarihli ihtarname ile sözleşmesinin feshedildiği bilgisi paylaşıldı. Cevdet Demirtaş'ın sözleşmesinin fesih nedeninin öncelikle yolcuların can güvenliğini tehlikeye atmasından kaynaklandığının altı çizilen açıklamada, "Söz konusu personel “04.01.2017” ve “05.01.2017” tarihlerinde 20 BB 021 plaka, D-021 numaralı araç ile Öğretmenevi ışıklarında 2 farklı sefer olmak üzere; bu konuda daha önce uyarı almasına rağmen kırmızı ışık ihlali yapmıştır. Söz konusu kişinin sözleşmesi bu nedenle İş Kanunu 25/II maddesi gereğince haklı nedenle feshedilmiştir. Hiç kimsenin hiçbir suretle vatandaşların can güvenliğini riske sokmaya hakkı yoktur" denildi.

Bunun yanında söz konusu personel hakkında; kendisine hakaret edildiği iddiasıyla engelli bir vatandaştan gelen şikayet üzerine yapılan incelemede seyir halinde cep telefonu görüşmesi yaptığı, seyir halinde sürücüler ile tartıştığı, yolcularla tartışıp kaba davranış sergilediğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada söz konusu hatalı davranışların ise otobüste bulunan kamera kayıtları ile de belirlendiği bildirildi.

Cevdet Demirtaş'ın “haksız yere beni işten çıkarttılar” şeklindeki basına yaptığı açıklamaların tamamen gerçek dışı olduğu ifade edilen açıklamada, "İşten çıkarılma nedeni hizmet verdiği vatandaşlara olan davranışları ve trafik kurallarına uymayarak halkın can güvenliğini riske atmasıdır" denildi.
Büyükşehir belediyesi, Cevdet Demirtaş'ın işten atılma sebebi olan kırmızı ışık ihlallerinin güvenlik kamerası görüntülerini de paylaştı.

Cevdet Demirtaş Milli Piyango çekilişinden 60 milyon liralık büyük ikramiyenin kendindeki çeyrek bilete çıktığını sosyal medya üzerinden duyurmuş, ardından da bunun bir şaka olduğunu açıklamıştı.

Etiketler: Cevdet Demirtaş, şakacı milyoner


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