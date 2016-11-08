Bursa'daki bir otomobil fabrikasında geçtiğimiz mayıs ayında Kaporta Bölümü Şefi Nihat Sevinç (34), iddiaya göre yanında çalışan ve 1 yıl önce işe giren Fatih Aytemur'ı sakalını kesmesi için uyardı. Sevinç, uyarısına rağmen sakalını kesmeyen Aytemur ile tartıştı. Aytemur'un attığı yumruk ile dengesini kaybeden Sevinç, yere düşüp başını çarptı. Ağır yaralı halde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Nihat Sevinç, 1 hafta süren hayat mücadelesini kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası Sevinç'in organları, ölümünden önce vasiyeti üzerine organ bekleyen hastalara nakledildi. Polis tarafından gözaltına alınan Aytemur ise tutuklandı.

Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Fatih Aytemur ve avukatları ile Nihat Sevinç’in yakınlarının katıldığı karar duruşmasında tanıklar dinlendi. Fabrikanın insan kaynakları yöneticileri, olaydan önce ölen Nihat Sevinç’in personelin sakal bırakma konusunu e-maille sorduğunu ve böyle bir yönetmelik bulunmadığının atölye şefine iletildiğini söyledi.

Ölen Nihat Sevinç’in birinci amiri olduğunu belirten tanık Murat Yanbel de, olaydan önce Nihat’ın mail yazarak fabrikada sakal bırakma kriterleri olup olmadığını sorduğunu söyledi. Yanbel, "Nihat’a neden mail attığını sordum. 'Uzun sakal kaynak çapağından dolayı yanabilir. Bunun için araştırmak istiyorum' demişti. İnsan kaynaklarından böyle bir kriter olmadığı yanıtı gelince bunu Nihat’a illetim. O da ‘Peki o zaman’ demişti. Ertesi günde bu olay oldu" dedi. Yanbel, sanığın ‘sakalımla uğraşılıyor’ gibi şikayetle kendilerine başvurmadığını ekledi.

Cumhuriyet Savcısı, sanığın çalıştığı fabrikada inancı gereği sakal bıraktığını, kendisini bu konuda uyaran ve alay eden iş yeri vardiya şefi Nihat Sevinç’i yaralama kastı ile yumrukla vurarak yere düşürdüğünü belirtti. Sanığın yere düştükten sonra 2-3 kez yumrukladığı Nihat Sevinç’in bayıldığını, tedavi gördüğü hastanede de 6 gün sonra öldüğünü kaydeden savcı, sanık Fatih Aytemur’un cinayet suçundan cezalandırılmasını istedi. Duruşmada son savunmasını yapan Fatih Aytemur, "Öldürme kastım yoktur. Olsaydı zaten ilk tartıştığımız gün bunu yapardım, inancıma göre insan öldürmek büyük günahtır” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Fatih Aytemur’a 8 yıl hapis cezası verdi. Cinayetin tahrik altında işlendiği ve sanığın iyi hali göz önüne alınarak cezası 5 yıla indirilerek, tahliyesine karar verildi.

Yakup Vardar