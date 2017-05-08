Şakalaşırken ateş alan tüfekle arkadaşını öldürdü

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Ferman Caddesi üzerindeki tütün ürünleri satılan bir dükkanda yaşandı. İddiaya göre aynı mahalleden yakın arkadaş oldukları öğrenilen S.V. (17) ve Kerim Taşkan (17), bir yakınlarına ait olan dükkana geldi. Burada S.V., dükkanın arkasındaki pompalı tüfeği eline alarak, Taşkan ile “seni vururum” diyerek şakalaşmaya başladı. Şakalaşma devam ettiği esnada silahın pompasını çeken S.V, tüfeğin kazara ateş alması sonucu yakın mesafeden arkadaşı Taşkan’ı, başından vurdu. Tüfeğin ateş alması sonucu talihsiz çocuk, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Şakalaşırken tüfek ateş aldı

Olayın ardından Taşkan’ın cenazesi yapılan incelemeler sonucu cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tüfeği ateşleyen S.V. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadesi alınan S.V., arkadaşıyla şakalaşırken elindeki tüfeğin kazara ateş aldığını söylediği öğrenildi. Sorgusu tamamlanan S.V., dün çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazaya kurban giden Taşkan ise dün Kağıthane Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Kerim Taşkan'ın amcası Bedir Taşkan, "Bizimde duyduğumuza göre silah temizlerken olmuş. Arkadaşları ile beraber. 17, 18 yaşları arasında caminin yanında oluyor. Duyduğuma göre pompalı silahmış yüzünden vurulmuş, yolda ölmüş. Sonra polisi aramışlar gelmişler oraya dükkanı kapattılar. Vuran çocuğu yakalamışlar gözaltında. Aile gibiyiz aramızda hiç bir şey yok. Onlar Bitlis'li bir de Siirt'li. Kerimi gömdüler" diyerek yaşananları anlattı.

Gençlerin komşusu Fatma Şen ise, "Duyduğumda şok oldum. Dışarda onu gördüm saat 1,5'da buradan geçti. Akşam üstü de dışarıda komşuda duruyordu. Gecede baktım kalabalıktı. Duyduğumda şok oldum. Çok güzel bir çocuktu.Bilmiyorum olay nasıl olmuş" şeklinde konuştu.

Yıllardır gençleri tanıdığını söyleyen Mehmet Koçak, ise "Silah ellerindeymiş oynamışlar tetiğe basmış. Babasını annesini ailecek tanıyorum çok iyi bir çocuktu efendi, sakin serseri desen değil, normal kendi halinde bir çocuk. Orada dükkanda oturmuşlar silah artık nereden gelmiş artık onu bilmiyorum. Temizlerken mi oynarken mi artık bilmiyorum. Çok üzüldüm perişan olduk hepimiz çünkü yıllardır tanıyoruz ailece gidip geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğan Can Cesur