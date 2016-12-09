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Şakalaştığı arkadaşlarını komaya soktu

İzmir'in Torbalı ilçesinde şakalaşan üç arkadaşın kavgası bir anda bıçaklı kavgayla dönüşürken, 46 yaşındaki adam iki arkadaşını bıçakla ağır yaraladı.

Şakalaştığı arkadaşlarını komaya soktu

09 Aralık 2016 13:19

Edinilen bilgilere göre, İzmir'in Torbalı ilçesindeki Ayrancılar'da bir kahvehane önünde üç arkadaş birbiriyle şakalaşmaya başladı. Şakanın dozunun kaçması üzerine üç arkadaş arasında bir anda kavga çıktı. Alkollü oldukları iddia edilen şahıslar birbirlerine girdi. 46 yaşındaki Murat Ö. isimli kişi, belindeki bıçağı çıkartarak A.K. ve S.Ç. isimli arkadaşlarına saldırdı. Defalarca bıçak darbesi alan iki arkadaş kanlar içerisinde kaldı. A.K. isimli kişi karın bölgesine iki bıçak darbesi alırken, S.Ç. ise sırtından üç bıçak darbesi aldı. Olayın ardından vatandaşlar araya girerek üç arkadaşı ayırdı. Ağır yaralanan iki kişi çevredeki vatandaşların 112 ekiplerini aramasıyla hastaneye kaldırıldı. Çok fazla kan kaybeden iki arkadaş ilk önce Torbalı Devlet Hastanesine sevk edildi. Gece saatlerinde yaşanan olay sonrasında iki arkadaşını komalık eden Murat Ö. olay yerinden kaçtı.

Dehşet saçan adam yakalandı, iki arkadaşı yoğun bakımda
Öte yandan, olay sonrası ihbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığı Ayrancılar Karakol ekipleri, konu hakkında hızlı bir çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarından yola çıkarak soruşturmayı derinleştirdi. Şahsın kimliğine ulaşan ekipler İnönü Mahallesi'nde ikamet eden Murat Ö.’nün evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şahıs gözaltına alınırken, suç aleti bıçakta ele geçirildi. Murat Ö., ifadesinin ardından da adliyeye sevk edilirken, yaralı iki kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Amede Alpagut

Etiketler: İzmir, şakalaşma


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